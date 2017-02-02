Пиотровский отказался проводить молебен в Эрмитаже

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский отказал группе общественных активистов провести молебен в главном музее города. Об этом Пиотровский заявил 2 февраля журналистам в Петербурге на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в информационном агентстве «Интерфакс».

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", по словам Пиотровского, к нему поступила «бумажка» от группы верующих. Они хотели провести в Эрмитаже молебен в начале февраля. Однако православные получили отказ.

«Есть порядок даже и для молебнов в Эрмитаже. Он может проводиться только по решению дирекции», – объяснил свой отказ Пиотровский.

Он подчеркнул, что «посоветовался с отцом Владимиром» (Сорокиным – настоятелем церкви Спаса Нерукотворного Образа в Эрмитаже и Князь-Владимирского собора. – Прим. ред.).

«Когда мы начинаем говорить о серьезных вещах церковных, надо думать, читать… Надо действовать по протоколу, по моральным правилам, которые существуют для общения светских и духовных властей», – добавил глава Эрмитажа.

«Люди имеют право прийти и тихо помолиться», – считает он.