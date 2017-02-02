В Невском районе Петербурга 13 домов остались без отопления

Тринадцать жилых домов остались без тепла в Невском районе Петербурга в четверг, 2 февраля. Ремонтные работы обещают закончить к вечеру.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе районной администрации, с 11 часов утра ГУП «ТЭК СПб» ремонтирует трубопровод у дома №92/26 по улице Седова. По этой причине отключено теплоснабжение по следующим адресам: улица Седова, дом №96, дом №92/96, улица Ивановская, дома по четной стороне улицы с №8/77 по №24, дома по улице Бабушкина – №79, №81/1, №81/2, №83/1.

Закончить ремонт обещают сегодня к 20.00, после чего тепло вернется в дома.