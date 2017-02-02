В Петербурге задержан второй сотрудник 64 отдела полиции, обвиняемый в «самокате»

Следственный комитет Петербурга задержал уже второго по счету оперативника 64 отдела полиции Кировского УМВД. Как и его коллега, сотрудник правоохранительных органов обвиняется в мошенничестве. И если напарник назвал случившееся оговором, то второй страж порядка признался в получении денег.

По информации «Фонтанки», ночью 2 февраля после допроса сотрудниками Следственного комитета Кировского района Петербурга был задержан оперативник уголовного розыска 64 отдела полиции Вячеслав Попков. Он, как и его коллега Иван Мовсесян, задержанный несколькими часами ранее, обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий.

Напомним, история произошла 4 декабря 2016 года. В 64 отделе после отдыха в компании двух танцовщиц оказалась пара молодых людей и сами девушки, которые пожаловались оперативникам на попытки изнасилования. Как ранее писала «Фонтанка», побеседовав со всеми четырьмя, полицейские зарегистрировали материал и отправили его по подследственности в Следственный комитет района. Далее оперативникам стало понятно, что следователи не видят причины возбуждать уголовное дело. Между тем в 64 отдел явился один из обидчиц стриптизерш, и, еще не зная позиции СК, предложил 150 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела. По версии следствия, в полиции эти деньги взяли.

Как известно, схема, когда правоохранители или госчиновники берут деньги за то, что и так должно состояться, называется «самокатом». Именно за такой «самокат» Следственный комитет возбудил уголовное дело уже в отношении самих оперативников, – когда узнал, что деньги были приняты.

1 февраля 2017 года в рамках дела по мошенничеству и злоупотреблению полномочиями были допрошены пятеро из восьми сотрудников уголовного розыска 64 отдела полиции. В результате двое были задержаны.

По информации «Фонтанки», один из оперативников категорически не признал своей вины (его позиция простая – ничего, кроме оговора, в деле нет). Второй же, судя по всему, испугался обещаний попасть в следственный изолятор и подтвердил получение суммы. Другое дело, что, признавшись, он все равно попал в камеру. Любопытно, что обычно за подобные признательные показания следствие идет на уступки. Но в этой истории надежды оперативника не оправдались, и оба сотрудника полиции, как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в случае доказанной вины будут уволены и наказаны по закону.