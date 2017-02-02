Для коммерческой недвижимости предлагают особые условия

С 1 февраля в компании «Строительный трест» действуют специальные условия при покупке готовых коммерческих площадей с арендным бизнесом. Стоимость помещений начинается от 65 тысяч рублей за кв. метр.

Встроенные помещения расположены в Выборгском и Приморском районах города, в построенных жилых комплексах «Строительного треста». В том числе площади предлагаются в ЖК «Лиственном» у парка Сосновка, сданном в 4 квартале 2016 года. Минимальная площадь коммерческих помещений начинается от 50 кв. метров. Возможно оформление ипотеки или рассрочки сроком от 1 года. Условия акции действуют до конца марта 2017 года.

«Сегодня в сегменте коммерческой недвижимости около половины сделок совершается в инвестиционных целях. Бизнес прекрасно понимает, что это надежный способ вложения средств. Поэтому практически в каждом объекте нашей компании на первых этажах проектируются встроенные коммерческие помещения. Иногда под коммерцию отводятся и цокольные, и вторые этажи. При этом отличным вариантом инвестиций сегодня становится покупка коммерческой недвижимости с арендатором. В этом случае инвесторы могут стать собственниками действующего предприятия в разных районах города. После покупки помещения владельцы могут продолжить сотрудничество с арендаторами или начать собственное дело после окончания договора аренды. Договоры традиционно заключаются на 11 месяцев с правом пролонгации», говорит Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест».

Справка ок омпании АО «Строительный трест»

