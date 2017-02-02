Глава Эрмитажа отказался комментировать ситуацию с Исаакием

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский 2 февраля отказался комментировать журналистам ситуацию с передачей Церкви Исаакиевского собора.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в городском офисе агентства «Интерфакс».

«Отвечать на вопросы по Исаакию, Херсонесу и Европейскому университету не буду вообще», – подчеркнул Пиотровский.

Напомним, в конце января стало известно, что гендиректор Эрмитажа обратился к патриарху Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора Православной церкви. По мнению Пиотровского, такой шаг поможет сгладить публичные конфликты, случившиеся из-за возможно неудачного решения. Позже глава Эрмитажа опубликовал колонку в «Санкт-Петербургских ведомостях», где заявил, что сакральность Исаакия как светского учреждения «выше религиозной».

О решении передать РПЦ Исаакиевский собор «Фонтанке» стало известно 30 декабря.