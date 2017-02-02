Снег Васильевского растопят водой на Шкиперском

В Петербурге 2 февраля презентован очередной, уже одиннадцатый по счету, городской пункт утилизации снега. На этот раз – на Васильевском острове. Открывали объект торжественно: церемонию посетили губернатор Георгий Полтавченко и его заместитель Игорь Албин.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал», снегоплавилку разместили на Шкиперском протоке. Ее производительность – 7000 кубометров снега в сутки.

Запуск нового пункта позволит оперативно утилизировать снег, собранный с территории Василеостровского и части Петроградского районов.

Особенность пункта на Шкиперском состоит в том, что вода для топления снега подается из напорных трубопроводов Василеостровской канализационной насосной станции. Это, как уверяют в Водоканале, существенно снижает расходы на эксплуатацию.

Теперь в Северной столице 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 6 снегоприемных пунктов, которые могут принять до 95 500 кубометров снега в сутки. По мнению специалистов предприятия, этого более чем достаточно для нужд города.