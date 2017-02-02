Пиотровский о визите ФСБ в Эрмитаж: Мы живем в условиях, когда кругом жулики

«Мы живем в условиях, когда кругом жулики», – так глава Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал журналистам визит ФСБ, случившийся в главный петербургский музей 31 января 2017 года. Заявление прозвучало на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в городском офисе агентства «Интерфакс».

«Комментировать нечего. Есть текст на сайте Эрмитажа, где сказано: производились оперативно-разыскные действия», – подчеркнул Пиотровский, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Он добавил, что у музея «идёт много строек», и «по поводу всех» администрация «работает с ФСБ»: «По поводу каждой стройки возим в ФСБ бумаги».

«Они проверяют наши документы, и это хорошо. Потому что мы живем в условиях, когда кругом жулики. Этих жуликов нужно заставлять работать до того, как они обанкротились», – отметил Пиотровский. В качестве примера он привёл Главный штаб Эрмитажа, который воссоздавался обанкротившейся компанией «Интарсия».

«С другой стороны, у нас очень плохой закон, когда по тендеру выигрывают самые неизвестные и самые неумелые. Кроме того, наше ценообразование почти никогда не совпадает с хорошим ценообразованием», – заявил глава Эрмитажа.

«У нас разница между рыночной экономикой и памятью о нерыночной смешна», – добавил он.

Напомним, по информации «Фонтанки», оперативники Федеральной службы безопасности совершили визит в Государственный Эрмитаж 31 января. Силовиков интересовали документы, связанные с потерей миллиарда рублей при строительстве нового фондохранилища на Школьной улице. Контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта». Фирма осуществляла работы с отставанием от графика. Московский арбитражный суд рассматривает иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом.