Албин обсудил с руководством РЖД пулковский «Аэроэкспресс»

РЖД и Смольный приступили к обсуждению вариантов трассировки «Аэроэкспресса» из центра Петербурга до аэропорта Пулково. 1 февраля в Москве состоялась встреча заместителя губернатора города Игоря Албина и вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва. Стороны договорились, что рассмотрят возможность запуска «Аэроэкспресса» от Балтийского и от Витебского вокзалов.

Выбор окончательного варианта прохождения трассы должна сделать совместная рабочая группа путейцев и чиновников.

«Также будет разработано технико-экономическое обоснование с учетом градостроительных проработок, затрат на развитие железнодорожной инфраструктуры и перспективного пассажиропотока», – добавили в пресс-службе Смольного.

Как сообщала «Фонтанка», Смольный готов внести корректировки в Генплан города, чтобы утвердить трассировку «Аэроэкспресса» не с Балтийского, а с Витебского вокзала. А РЖД, прежде чем определиться, хочет сравнить технико-экономическую целесообразность обоих вариантов.

«Витебскую» трассировку Смольному предложило руководство «Группы ЛСР» – основной претендент концессионного конкурса, который будет объявлен ради пуска пулковского «Аэроэкспресса». Заместитель генерального директора по управлению проектами «Группы ЛСР» Борис Мурашов в январе 2017 года заявил «Фонтанке», что «Группа ЛСР» уже передала в РЖД материалы сравнения технико-экономических показателей обоих вариантов. Предполагается, что с трассировкой в РЖД определятся до конца февраля 2017 года. Пуск «балтийской» ветки до аэропорта оценивается в 15-17 млрд рублей, «витебский» вариант имеет практически такую же стоимость.