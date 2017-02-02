Гаджет Кулибина: Умножитель силы света 18 века

02.02.2017 13:14

В этот день, 2 февраля 1779 г. «Санкт-Петербургские ведомости» вышли с заметкой о презентации механиком Академии наук Иваном Петровичем Кулибиным своего нового изобретения — умножающего свет зеркала. Об ослепительном гаджете 18 века рассказывает в очередном выпуске программы Nota Bene Константин Ранкс.

Газеты прошлого, вследствие того, что их было мало, описывали самые разные события — в том числе и всевозможные изобретения. В этот день в 1779 году «Санкт-Петербургские ведомости» вышли с заметкой о презентации механиком Академии наук, Иваном Петровичем Кулибиным своего нового изобретения — умножающего свет зеркала.

Газета обращала внимание на относительную простоту и эффективность изобретения. Это был фонарь, в котором перед особым зеркалом устанавливалась свеча. Зеркало было собрано из сотен маленьких осколков на выгнутой задней стенке. В результате этого свет свечи, как писала газета, умножался более чем в пятьсот раз.

По сути Кулибин создал один из первых практических прожекторов. Огонь свечи находился в фокусе параболического зеркала, и действительно — дальность обнаружения сигнала, подаваемого таким приспособлением, по сравнению с обычным свечным фонарем росла на два порядка. Объясняется это тем, что лучи от источника света, отразившись от зеркала, выходят вперед параллельным пучком, который слабо рассеивается. Даже тогда, когда этот пучок света не может освещать что-либо перед собой, он остается хорошо видимым на расстоянии, как яркая световая точка.

Это было очень важно для подачи сигналов на морском и речном флоте. Позже это изобретение приобрело французское название «прожектор», что, в свою очередь, восходит к латинскому словосочетанию, переводимому как «бросающий вперед».

Стоит отметить, что в конце 18-го века наблюдался потрясающий интерес к изобретательству и наукам, прежде всего естественным. Это было время, когда одиночка еще мог сделать очень много, и изобретение Кулибина было хорошо тем, что его можно было сравнительно несложно скопировать и использовать хотя бы в личных интересах — например для иллюминации своего дома.

Именно в те годы сформировалась мода на всевозможные «гаджеты», обладание которыми свидетельствовало о прогрессивности их владельца. Годы идут, а люди не меняются...

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