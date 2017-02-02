Разведчиков ЗВО учат бороться с артиллерией врага

Разведчиков Западного военного округа учат корректировать контрбатарейную стрельбу. Стрельбы проходят сразу в трех областях РФ.

Как сообщил 2 февраля "Фонтанке" начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов, военнослужащие разведывательных подразделений ЗВО, дислоцированные в Ленинградской, Нижегородской и Тамбовской областях, совместно с командирами артиллерийских батарей приступили к одному из самых сложных видов подготовки – корректировке контрбатарейной стрельбы.

"С помощью станции разведки «Зоопарк», радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Аистенок», разведчики ЗВО производят засечку огневых позиций условного противника, передают их координаты, контролируют результаты стрельбы и корректируют огонь артиллерии. Особенностью проведения этого вида подготовки разведчиков является необходимость быстрого, скрытного и точного наведения огня артиллерии", – сообщил Мугинов.

Он добавил, что занятия проводятся "в дневное и ночное время со снятием контрольных нормативов", они плановые и то, что всего к ним привлечено более 300 военнослужащих.