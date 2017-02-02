«Зенит» получит от УЕФА более миллиона евро за участие своих игроков в Евро-2016

Денежную компенсацию от УЕФА получит футбольный клуб «Зенит» за участие своих игроков в отборочном и финальном турнирах чемпионата Европы-2016.

Петербургской команде будет перечислено 1 158 172,67 евро, следует из отчета Ассоциации европейских клубов (ECA), опубликованного 2 февраля.

Компенсация «Зенита» – вторая по размеру среди российских клубов. На первом месте — ЦСКА, которому полагается 1 361 074,02 евро.

В общей сложности российские команды получат от УЕФА 6 972 086,17 евро. Полностью список клубов из РФ, которым положена компенсация, выглядит так:

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что в январе в публичном доступе оказались два отчета, рассказывающие о футбольной экономике европейских клубов: УЕФА опубликовала на своем сайте текст под названием The European Club Footballing Landscape, а консалтинговая компания Deloitte выпустила очередной ежегодный финансовый отчет Deloitte Football Money League, описывающий благосостояние европейских клубов в динамике с 2006 года. «Зенит» с показателем 196,5 млн евро в 2016 году улучшил свое положение на одну строчку и оказался на 17-м месте в Европе, между «Миланом» и «Вест Хэмом». Отметим, что петербургский клуб оказался единственным из России, который попал в DFML за 10 лет его существования.