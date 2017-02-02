Приезжим из Туниса организовали тур с финской границы в спецприёмник Красного Села

Пятерых туристов из Туниса развернули на границе с Финляндией и отправили досматривать достопримечательности в России. Пограничники полагают, что иностранцы рвались в Суоми, начитавшись баек в Интернете.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти 2 февраля, пятеро туристов из Туниса приехали в Москву по туристической визе. Потом они отправились осматривать красоты Петербурга, а когда десятидневный срок действия визы подошел к концу, решились бежать в Финляндию. На границе иностранцев без "шенгена" развернули и организовали тур в сторону Красного Села. Там они с уже просроченной русской визой в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан ожидают, когда их выдворят за пределы России.

Как уточняют в ПУ ФСБ, подобные случаи происходят достаточно часто, так как иностранцы не разбираются в российском законодательстве и ограничиваются сведениями, «полученными из сети Интернет и кинофильмов».