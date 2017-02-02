Прокуратура возбудила дела против сотрудников петербургского Госстройнадзора

Служба Госстройнадзора получила «неуд» от прокуратуры Петербурга за работу с юридическими лицами. Проверка выявила многочисленные нарушения, после которых в адрес начальника Службы внесли представление.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 2 февраля, начиная с 1 июля Госстройнадзор не публиковал в Интернете информацию о проводимых контрольных мероприятиях и их результатах. Ряд проверок Госстройнадзор проводил в нарушение закона о защите прав предпринимателей. Кроме того, в нескольких случаях юридические лица получали уведомления о предстоящих ревизиях Госстройнадзора еще до подписания приказов руководством Службы.

«За несвоевременное размещение информации о проводимых проверках в отношении должностных лиц Службы Госстройнадзора были возбуждены дела об административных правонарушениях», – говорится в сообщении прокуратуры.

В адрес начальника службы внесено представление, решается вопрос о мере ответственности для виновных должностных лиц.