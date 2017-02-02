О чем говорит финансовая отчетность застройщика?

Могут ли на карте Петербурга появиться новые проблемные объекты долевого строительства в 2017 году? К сожалению, эксперты рынка не исключают такой возможности.*

Что надо сделать, чтобы попасть в «долгострой»? Конечно, внимательно изучить застройщика и обратить особо пристальное внимание на его финансовую состоятельность.

Какие вещи в первую очередь говорят о надежности строительной компании?

1. Соотношение собственных средств компании и ее кредитов в финансировании строительства. В идеале собственных средств должно быть больше, заемных – меньше. Классическое соотношение – один к одному, хотя на практике считается приемлемым, когда заемный капитал превышает собственный не более чем в 3 раза. Т.е. 75% денег, которые идут на строительство дома, могут быть взяты взаймы у банков.

Компании, которые имеют репутацию наиболее стабильных, заемных средств используют меньше, чем собственных. Так, у Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город») этот показатель составил 0,44, согласно данным финансовой отчетности, опубликованной в открытом доступе. То есть на каждый собственный рубль, вложенный в проект, компания привлекла всего 44 копейки заемного финансирования. Нетрудно посчитать, что почти 70% средств, на которые ведется строительство, – это собственные средства Холдинга. Это гарантирует, что компания обладает достаточными средствами для завершения своих проектов в полном объеме.

2. Достаточный объем «живых» денег компании. Надежный застройщик должен иметь достаточно свободных средств, аккумулированных на текущих и депозитных счетах в банках, которыми может беспрепятственно воспользоваться в любой момент. Этот ресурс в случае очередных «сюрпризов» от рынка недвижимости поможет компании продолжать его в штатном режиме. Так, у Холдинга RBI в графе «Денежные средства и их эквиваленты» видим сумму 926 млн. рублей – почти миллиард.

3. Размер открытых кредитных линий – дополнительная гарантия для клиентов. Банки, выдавая кредиты, всегда просчитывают возможные негативнее варианты и открывают кредитные линии на такой срок и в таком объеме, которые при любой ситуации на рынке позволят завершить строительство. Хорошо, если у компании есть несколько крупных банков-партнеров. В области кредитования Холдинг RBI традиционно сотрудничает с ведущими финансовыми организациями, такими как Сбербанк, ВТБ, Банк «Санкт-Петербург».

4. Сохранение финансовых показателей прибыльности. Например, объем валовой прибыли Холдинга RBI за последний отчетный период составил более 1,42 млрд. рублей. Чистая прибыль – 667 млн. Нетрудно убедиться, что эти цифры выше аналогичных показателей прошлых лет.

5. Динамика компании: активы компании (объем незавершенного строительства) и пассивы (объем обязательств перед дольщиками) должны расти пропорционально. Перекосов в ту или другую сторону быть не должно! В переводе с языка финансовой отчетности это означает, что темпы продаж полностью соответствуют темпам строительства.

6. Финансовая отчетность застройщика должна быть опубликована на его официальном сайте. Если в открытом доступе нет информации об активах компании, ее кредитной нагрузке, прибыли и убытках, нельзя быть на 100% уверенным в том, что строительство дома будет завершено в срок при любых экономических условиях. Стабильные строительные компании обычно не скрывают своего финансового положения, стараясь быть прозрачными перед своим покупателем. И ежегодная отчетность по международным стандартам становится еще одним знаком уважения к клиентам.

*"На правах рекламы"