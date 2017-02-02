Смольный изымает участок у застройщика «Л1» Павла Андреева

Участок площадью 4,2 га в районе Парнас изымает правительство Петербурга у компании «ХаусПрофи», связанной с холдингом «Л1» (бывший «ЛЭК») Павла Андреева. Земля нужна для строительства продолжения Заречной улицы.

Постановление об изъятии земли опубликовано Смольным вечером 1 февраля. В документе указано, что строительство проезда от улицы Михаила Дудина до Ольгинской дороги предусмотрено в Генеральном плане. Участок изымается «ввиду отсутствия иных вариантов размещения объекта».

«ХаусПрофи», по данным СПАРК, принадлежит ООО «Север». Эта же компания является учредителем «Концерна Л1» и юрлиц, возводящих жилые комплексы холдинга. Бенефициаром компании является фирма с Британских Виргинских островов «Эдж групп лимитед». Головную компанию «Аком» возглавляет Павел Андреев.

Согласно Земельному кодексу, государство имеет право изымать участки для строительства дорог. Смольный должен будет выплатить компании рыночную стоимость этой земли.

«ЛЭК» приобрел землю на Парнасе в 2000-х годах. В 2011-2013-м около 25 га на Заречной улице компания продала на торгах, чтобы расплатиться по кредиту Сбербанка. Строительство на участке, который теперь изымает Смольный, не начиналось. В 2014-м году был утвержден проект планировки, по которому землю отвели под дорогу.