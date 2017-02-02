Лавров опубликовал стихи про петуха и обезьяну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил опубликовать стихи, написанные им в канун 1981 года. Дипломат видит в них сходство с текущим днём.

Стихотворная политическая сатира напечатана "Русским пионером" и посвящена наступившему в конце января году Красного петуха по китайскому календарю. В произведении Лавров излагает впечатления от уходящего 1980-го года Обезьяны и то, что он ждёт от наступающего 1981-го, года Петуха. Причем в достаточно резких формах. Стихи молодого советского дипломата, написанные в конце эпохи застоя, в годы, когда власть в СССР уходила от Леонида Брежнева к Константину Черненко, а чуть позже – к Юрию Андропову, имеют явные аналогии с событиями, которые в данный момент происходят в мире.

В частности, есть там строчки про завершившуюся "обезьянью пятилетку", про то, что "год обезьяний/ Как зловещий в анналы войдет". При этом, как замечает Лавров, "виноваты во всем обезьяны, только спрос небольшой с обезьян".

В новом же году, указывает Лавров, "...мы за родную державу / Постоим, как всегда, не за страх. / Завоюем желанную славу / Мы в лихих петушиных боях". Дипломат выражает уверенность: "Никаким петухам и цесаркам / Не удастся пустить нас на дно".

Довольно смело в нынешнем политическом контексте звучат и следующие строки: "Петушиная грудь вся в наградах. / Кукареканья, перья да пух… / Дай-то бог, в этот год кого надо / Клюнет жареный в спину петух".

Обратим внимание на то, что в китайском городе Тайюань в провинции Шанси в самый канун китайского Нового года появилась огромная статуя символа года – петуха, внешне напоминающего избранного президента США Дональда Трампа. Необычную скульптуру установили у местного торгового центра. Как заявил в интервью китайским СМИ создатель статуи, он был вдохновлен легендарной прической избранного президента США и его характерными жестами. А позже копии статуи, самого различного размера, можно было заказать и купить через Интернет. (Добавим, по китайскому гороскопу Дональд Трамп – Собака).

Впрочем, в стихотворной сатире от Лаврова всё заканчивается довольно миролюбиво, автор завершает её строчкой -"не забудьте налить Петуху".

Напомним, что публикацию накануне анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook. Там она назвала стихи Лаврова "бомбой" и написала, что они про обезьян и петухов.