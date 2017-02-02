«Шаг навстречу» собирает средства на весенний лагерь для особых детей из детдома

Благотворительная организация «Шаг навстречу» собирает 150 000 рублей на проведение для особых детей из Павловского детского дома-интерната №4 весеннего интеграционного лагеря, который состоится в марте.

Собранные средства пойдут на аренду транспорта, работу специалистов и волонтеров, покупку продуктов, билетов и других необходимых во время лагеря вещей.

В организации отмечают, что для этих ребят необычайно важно хотя бы ненадолго выезжать за пределы интерната, видеть жизнь, учиться этой жизни, познавать и открывать ее для себя.

Уже больше трех лет благотворительная организация «Шаг навстречу» устраивает для особых детей лагерь – поездку в Петербург.

«Мы приезжаем ходить, смотреть, радоваться, удивляться, учиться той жизни, которая так привычна нам с вами, но так диковинна для людей, с ней почти не соприкасающихся. Например, за шесть дней мы прокатились на большом двухэтажном автобусе, сходили в Казанский собор, Русский музей. Ребята впервые в жизни сами купили и выбрали для себя одежду, спустились в метро, каждое утро готовили разные завтраки друг другу, посмотрели мультфильм в кинотеатре», – рассказывает Варвара, специалист по интеграции детей в общество.

О том, как помочь проведении. Интеграционного лагеря для ребят, можно узнать ЗДЕСЬ.