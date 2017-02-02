«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Ипотека без первоначального взноса»

Ипотека без первого взноса сегодня стала уже реальностью. В январе 2017 года компания «Петербургская Недвижимость» и «Промсвязьбанк» запустили уникальную совместную кредитную программу – «Ипотека без первоначального взноса».

Это отличный вариант для тех клиентов, у которых нет собственных средств для оплаты первоначального взноса, а накопить их не получается, например, из-за расходов на съемное жилье.

Преимущества программы от «Петербургской Недвижимости» и Промсвязьбанка – ставка по кредиту 13% годовых и срок кредитования до 25 лет.

Отметим, что сегодня кредит по схеме «без первого взноса» предоставляют далеко не все банки. И наиболее выгодные предложения распространяются лишь на ограниченное число объектов. А вот «Ипотека без первоначального взноса» доступна для всех объектов, в частности, компании Setl City, аккредитованных «Промсвязьбанком» в рамках программы.

Предложение действительно только для клиентов «Петербургской Недвижимости».

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

