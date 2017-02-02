Открыты продажи в новом корпусе квартала «Галактика»

В конце января 2017 года в квартале «Галактика» открылись продажи квартир в корпусе 4.11 по адресу: улица Красуцкого, участок 20.

Данный корпус представляет собой 14-этажный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями и автостоянкой. В корпусе запроектировано 377 квартир: от студий до трехкомнатных. Окончание строительства запланировано на конец 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») в Санкт-Петербурге. Он появится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала на участке в 38 га. Благодаря близости к центру города квартал будет престижным для жизни и работы. Ближайшие станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота» ̶ находятся в пешеходной доступности. В составе «Галактики» предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

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