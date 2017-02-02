Новый хакер из «Шалтая»

Арестованный по делу “Шалтая-Болтая” выпускник ИТМО много лет прожил в Таиланде и прогорел на недвижимости.

Вечером 1 февраля Лефортовский суд Москвы раскрыл имена ещё двоих предполагаемых участников «Анонимного интернационала». Константин Тепляков и Александр Филинов были арестованы в ноябре 2016 года по обвинению в «неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, причинившем крупный ущерб и совершенном организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения" (ч. 3 ст. 272 УК России). По тому же делу, что и Владимир Льюис Аникеев.

Значимой информации об Александре Филинове нам обнаружить не удалось.

Что касается Константина Теплякова, то он чрезвычайно открыт для предполагаемого хакера.

Как следует из сведений, предоставленных им в аккаунтах соцсетей и подтвержденных собеседниками «Фонтанки», он родился в 1982 году в Петропавловске-Камчатском, там же окончил школу. Высшее образование получил в Петербурге, в Университете ИТМО. Работал в сфере IT, говорит о себе как о специалисте в области SMM.

Однако уже в конце нулевых Тепляков уезжает в Таиланд.

Как рассказал «Фонтанке» Владимир Виноградов, владелец Exotic Bungalos на острове Ко Чанг, он хорошо знаком и с Тепляковым, и с Аникеевым. Владимир Тепляков занимался недвижимостью. Точнее, недвижимостью занималась его супруга, а он обеспечивал работу сайта компании.

«Они жили в Паттайе, у его жены Вероны собственная фирма по торговле недвижимостью «Белый слон», Константин делал для компании сайт. Когда супруги разошлись в 2013 или 2014 году, Тепляков пытался начать работать самостоятельно, учредил компанию Q Property, но ничего не продал, и проект закончился», – говорит Виноградов. Действительно, сейчас сайт фирмы недоступен, на тематических сайтах объектов на продажу от Q Property не находится. На вопрос о том, чем Тепляков зарабатывал на жизнь, Владимир Виноградов ответил: «Видимо, созданием сайтов».

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Верона Теплякова, владелица «Белого слона», сообщила «Фонтанке», что с 2013 года не общается с бывшим супругом. Всё, что ей известно – что год или полтора назад Константин уехал из Таиланда, но куда, она не знает. И предупредила, что обязательно обратится в суд в случае публикации недостоверных сведений о ней или компании «Белый слон».

Напомним, хакеры группы «Анонимный интернационал», известные также как "Шалтай-Болтай", публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников в 2014 – 2016 годах. Несмотря на то, что ими были затронуты весьма высокопоставленные личности из политики, бизнеса и чиновного мира, долгое время они оставались безнаказанными. По данным «Фонтанки», "Шалтай-Болтай" перегнул палку, когда в августе 2015 года опубликовал открытое письмо на имя начальника департамента военной контрразведки генерал-полковника Безверхнего. Критика Министерства обороны в избыточно ироничной форме, как говорят, расстроила и рассердила министра Сергея Шойгу, который дал команду разобраться с анонимами из Сети.

Как выясняется, трое предполагаемых участников «Анонимного интернационала» были арестованы в ноябре 2016 года, однако об этом стало известно только в январе 2017 года.

Некоторые СМИ связывают с делом «Анонимного интернационала» аресты офицеров Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также Руслана Стоянова из «Лаборатории Касперского», обвиненных в государственной измене. Но это другое дело, хотя оперативники ЦИБ, по некоторым данным, примерно конце 2015 года уже знали членов «Анонимного интернационала» и установили с ними взаимодействие.

Денис Коротков, "Фонтанка.ру"