Социологи: Путин и ЕР выиграли бы сейчас выборы, Навальный и эсеры проиграли

Половина россиян доверяет «Единой России» и Владимиру Путину. Эсеры и Навальный провалились бы на гипотетических выборах, считают социологи.

Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил электоральный рейтинг партий и политиков в январе. Согласно опубликованным 2 февраля результатам, рейтинг возглавляет «Единая Россия». С начала января он немного подрос и составил 50,7%. Десятипроцентный барьер преодолели бы партии ЛДПР и КПРФ, а «Справедливая Россия» если бы сейчас проводились выборы, не набрала бы и пяти процентов, рейтинг партии составил 4,7%. Чуть больше шести процентов набрали бы все остальные непарламентские партии, вместе взятые.

Среди политиков предпочтения граждан отданы президенту Владимиру Путину, доверить ему решения важных государственных вопросов решились бы 54% опрошенных. Рейтинг заявившего о желании баллотироваться в президенты оппозиционера Алексея Навального не слишком обнадеживает его сторонников — предпочтение ему отдали всего 0,4% респондентов.

Одобряют работу президента РФ 85% опрошенных. В оппозиции к нему 9 процентов опрошенных.

Положительно к председателю правительства России Дмитрию Медведеву относятся 59 процентов, а отрицательно 26%. В целом работа российского правительства устраивает 61% опрошенных, а 26% считают, что чиновники могли бы действовать эффективней.