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02.02.2017 11:06

Компании Трампа заработали на его избирательной кампании $12,8 млн

Штаб президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании заплатил принадлежащим ему компаниям 12,8 миллиона долларов, сообщает издание Politico.

Как сообщается, издание проанализировало данные Федеральной избирательной комиссии. В частности, два миллиона кампания заплатила Trump Tower Commercial за аренду помещений, а также за услуги персонала.

Наиболее крупную сумму кампания заплатила принадлежащей Трампу TAG Air, которая управляла частным самолетом, на котором Трамп совершил большинство полетов в ходе избирательной кампании.

Около 400 тысяч долларов было выплачено всем отелям Трампа. Поместье Трампа Мар-А-Лаго в Палм-Бич заработало 435 тысяч долларов за аренду, его гольф-клубы – 398 тысяч долларов. Компания Trump Restaurants заработала 78 тысяч долларов за еду и 141 тысячу за аренду.

Трамп до избрания президентом был известен как бизнесмен и шоумен. После избрания он заявил, что передаст свой бизнес в управление сыновьям, но не стал избавляться от активов или передавать их в слепой траст, как делали предыдущие президенты. Противники Трампа усматривают в этом конфликт интересов, юристы Трампа это отрицают.

 

 

Источник: РИА Новости


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