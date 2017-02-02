Допинг-проба "Б" Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, но его же проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, "чистая", заявил 2 февраля президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин в декабре 2016 года должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге 37-летний Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой с французом Йоанном Дюопа, в котором победил нокаутом.

"Подтвердили наличие остарина в пробе Б, но мы так и ожидали, потому что это тот же самый биологический материал. При этом есть независимая проба из лаборатории в Лозанне, результат в ней чистый", — сказал Рябинский.

Представители спортсмена намерены разобраться, как могли появиться две разные пробы.