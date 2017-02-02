Экс-госсекретарь США Джон Керри засядет за мемуары
Бывший госсекретарь США Джон Керри собирается писать мемуары, пишет газета Politico.
По данным издания, Керри нанял известного вашингтонского юриста и переговорщика по составлению книжных контрактов Боба Барнетта, чтобы он начал переговоры с издателями.
"Он (Керри) не заинтересован в перечислении достижений или описании путешествий. Это будут очень личные воспоминания, которые познакомят читателей с его жизнью, продемонстрируют, как принимаются исторические решения, и познакомят их с некоторыми влиятельными персонажами, которых он хорошо знал", — цитирует Politico источник, близкий к окружению Керри.
Экс-госсекретарь планирует провести тендер среди издателей в феврале. Как ожидается, мемуары Керри могут появиться на книжных полках в 2018 году, говорится в сообщении.
Керри руководил внешнеполитическим ведомством с 1 февраля 2013 года по 20 января 2017 года. Он известен как влиятельный дипломат, который смог посадить за стол мирных переговоров представителей Израиля и Палестины в 2013-2014 годах. Играл одну из ключевых ролей в переговорах "шестерки" по ядерному вопросу с Ираном и в других переговорах на высшем политическом уровне, в частности, по кризису на Украине и в Сирии.
Источник: РИА Новости
Справка:
Джон Форбс Керри (John Forbes Kerry) родился 11 декабря 1943 года в Денвере, штат Колорадо (США). В 1966 году, после окончания Йельского университета, служил во Вьетнаме в составе ВВС, был трижды ранен и удостоен Серебряной звезды, Бронзовой звезды и трех медалей "Пурпурное сердце". После возвращения в США вступил в организацию "Вьетнамские ветераны против войны". Был активным участником антивоенной деятельности.
В 1982 году Керри был избран на пост вице-губернатора Массачусетса. В 1984 году был избран в сенат США, четырежды переизбирался (1990, 1996, 2002 и 2008 годах). В 2004-м был избран кандидатом в президенты от демократической партии, на выборах уступил Джорджу Бушу-младшему.