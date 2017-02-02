Глава Приморья просит отложить обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС на машины

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе с инициативой отложить обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, ввозимые из-за границы. Об этом 2 января сообщает администрация Приморья.

Сейчас у граждан даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных автомобилях, отмечает чиновник. В результате сотни людей не могут получить со складов таможни свои машины.

Напомним, из-за нововведения некоторые автомобильные компании прекратили поставки в Россию ряда моделей, в том числе массовых. Петербургские дилеры в связи с этим предвидят снижение плана продаж.

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