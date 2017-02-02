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02.02.2017 10:27
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В Петербурге появилось 45 новых улиц

Собственные названия получили 45 безымянных проездов в Центральном, Кировском, Невском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга.  Такие постановления 31 января подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Улица между площадью Александра Невского и Херсонской улицей теперь именуется Амбарной, проезд между Мойкой и каналом Грибоедова – Царицынским, между Фонтанкой и Загородным проспектом – Банным переулком. Имя Ивана Зубкова (создателя блокадной железнодорожной трассы) присвоено улице, соединяющей Дорогу на Турухтанные острова и Кронштадтскую улицу.

Гудиловская, Паткановская и Якутская улицы, а также Антокольский и Ткацкий переулки появились в Невском районе. В Павловске Колхозной улице возвращено историческое наименование Пограничная Федоровская дорога, в Гуммолосарах Полевая улица переименована в Гумилевскую. Мост в Шушарах через реку Славянку получил название Муромский.

В постановлениях городского правительства отмечается, что новые наименования приняты с учетом решений Санкт-Петербургской межведомственной по наименованиям (топонимической комиссии).

 


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