Ветерана КГБ в Петербурге подозревают в обнале 1,5 млрд рублей

Следствие Центрального района Петербурга после серии обысков задержало трех подпольных банкиров. Им вменяется незаконное обналичивание полутора миллиардов рублей. По мнению оперативников экономической полиции, старшим в группе был бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР.

По информации «Фонтанки», следователи Центрального УМВД и оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 февраля провели около десяти обысков в частных квартирах и офисах Северной столицы. Мероприятия проходили в связи с реализацией материалов по уголовному делу, возбужденному 9 января этого года по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Чаще же такие операции называются в народе проще – обнал.

По данным «Фонтанки», в кабинеты к следователям были доставлены шесть фигурантов. Они, по информации Росфинмониторинга по СЗФО, в период с 2013 года по 2016-й, используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд рублей, из которых извлекли доход – 99 миллионов рублей.

Трое из шести доставленных были задержаны следствием на двое суток.

По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен по фамилии Сусанин. Любопытно, что до начала 90-х он служил в органах Госбезопасности.