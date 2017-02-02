Из замерзающей Авдеевки в Донбассе эвакуировали почти 150 человек
Почти 150 человек эвакуированы из Авдеевки в Донбассе, где в последнее время обострилась ситуация. Об этом сообщила 2 февраля госслужба Украины по ЧС.
"По состоянию на 07.00 (08.00 мск —ред.) 2 февраля из города Авдеевка эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в городе функционируют один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, к которым обратилось более 4,5 тысячи человек, три полевые кухни. Температура воздуха в городе составляет 10 градусов мороза.
По данным службы, вечером 30 января в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.
Источник: РИА Новости
Справка:
Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.