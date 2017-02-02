Из замерзающей Авдеевки в Донбассе эвакуировали почти 150 человек

Почти 150 человек эвакуированы из Авдеевки в Донбассе, где в последнее время обострилась ситуация. Об этом сообщила 2 февраля госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 07.00 (08.00 мск —ред.) 2 февраля из города Авдеевка эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в городе функционируют один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, к которым обратилось более 4,5 тысячи человек, три полевые кухни. Температура воздуха в городе составляет 10 градусов мороза.

По данным службы, вечером 30 января в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.