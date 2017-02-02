Киев пообещал пустить на «Евровидение» всех, кто не представляет угрозы стране

Киев допустит к участию в «Евровидении-2017» всех, кто не представляет угрозы национальной безопасности страны. Украинские власти гарантировали это Европейскому вещательному союзу (ЕВС), заявил официальный представитель организации Дейв Гудман.

По словам Гудмана, ЕВС получил от украинских властей гарантии, что в страну смогут приехать «все те, кто желает посетить песенный конкурс «Евровидение» и кто не представляет угрозы». Всем гостям страны Киев гарантировал безопасность.

Напомним, 7 декабря 2016 года СМИ со ссылкой на пресс-службу ЕВС сообщили, что вещательный союз начал переговоры с Украиной о возможности допуска на Евровидение участников из России, которые попали в «черные списки» СБУ. Однако позднее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла эти сведения. Она заявила, что на Украине не существует «черных списков» россиян, а решения принимаются по каждому человеку отдельно.

В декабре 2016 года российская певица Наташа Королева подала в суд на СБУ из-за запрета ей въезда на территорию Украины. Первое заседание по этому делу должно пройти 16 марта.

Песенный конкурс «Евровидение-2017» будет проведен на Украине, в Киеве. Право проведения конкурса Украина получила, поскольку представительница именно этой страны, певица Джамала, заняла первое место в прошлом году, исполнив песню о депортации крымских татар.