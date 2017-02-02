В Петербурге начался отбор неслышаших актеров для мюзикла

В Петербурге прошел первый тур кастинга, на котором отбирали актеров для постановки мюзикла «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама». Уникальность конкурса состояла в том, что отбор проводился среди глухих и слабослышаших актеров.

В Петербурге прошел первый тур кастинга, на котором отбирали актеров для постановки мюзикла «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама». Уникальность конкурса состояла в том, что отбор проводился среди глухих и слабослышаших актеров. Основной критерий – владение жестовым пением.

Сюжет нашумевшей повести Эрика-Эммануэля Шмитта однажды уже был воплощен на петербургской сцене: Владислав Пази в театре им. Ленсовета доверил роль Розовой дамы Алисе Фрейндлих. История о больном мальчике, которому осталось жить 12 дней, была рассказана, по отзывам критиков, пронзительно и гениально. И не случайно в итоге завоевала приз зрительских симпатий премии «Золотая маска» (2004-2005).

Создатели ряда известных мюзиклов («Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» и «Чудо-Юдо») – автор либретто Мария Ошмянская и композитор Антон Танонов во главе с продюсером и автором либретто Ириной Афанасьевой решили пойти по грани пронзительности дальше – и пригласить к участию в постановке глухих исполнителей.

Впервые в России на одной профессиональной сцене соединятся два мира: глухих и слышащих. На жестовом языке глухие исполнители расскажут историю Оскара по прозвищу Лысая башка и его Розовой дамы, навещающей его в больнице и придумавшей игру, как за 12 дней прожить 120 лет. За это время мальчик успевает испытать все эмоции полноценной жизни, повзрослеть и состариться – и каждый день пишет Богу письма.

«Для меня это возможность донести до зрителя мысль о том, как крепко и тесно связаны друг с другом два мира: мир слышащих людей и мир глухих. Показать со сцены, как переживания одного человека способны затронуть сердце каждого. Уверен, что мюзикл «Оскар» не оставит равнодушным никого», – прокомментировал проект один из претендентов на роль Оскара, Илья Мельников, глухой артист.

На кастинг приехали участники из разных городов, но больше всего начинающих артистов из Петербурга и Москвы. Однако, как говорят создатели мюзикла, в Петербурге школа жестового пения пока еще не очень развита, но желающих изучить его много.

Премьера мюзикла «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама» состоится на сцене БКЗ «Октябрьский» 14 октября этого года.