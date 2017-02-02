У берегов Владивостока тонет брошенное судно

Брошенное во Владивостоке судно Yeruslan тонет в акватории Амурского залива, сообщает Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

Брошенное судно находится на расстоянии около 2,3 километра от берега, оно загорелось 31 января. Спасатели установили, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части судна. 1 февраля пожар потух без вмешательства специалистов.

"Сегодня, 2 февраля, в Амурском заливе начало тонуть брошенное судно Yeruslan. Теплоход начал погружаться кормой в воду утром. Ориентировочно в районе 10.00 (03.00 мск) визуально наблюдался значительный дифферент судна на корму и правый борт", — говорится в сообщении.

Оперативный дежурный ГУ МЧС по Приморскому краю сообщил, что спасатели вместе с инспекторами портконтроля вышли к судну на катере на воздушной подушке для разведки, установления причин затопления судна и выработки соответствующих решений.

Местные СМИ также сообщают, что на судне вновь начался пожар.

Судно Yeruslan (порт приписки Камбоджа), которое ранее неоднократно арестовывали за долги перед моряками, судовладелец бросил. Местные жители посещали его, добираясь туда по льду.