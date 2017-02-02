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02.02.2017 09:09

Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций. Об этом политик сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost в ответ на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа по санкциям.

"Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — заявил он, отметив, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Источник: РИА Новости

Справка:

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины еще на шесть месяцев до середины 2017 года.


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