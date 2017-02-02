Еще
10:30 02.02.2017
Пришлите свою новость!
10:27
В Петербурге появилось 45 новых улиц
10:17
«Квадрат»: Петербург сдаст в аренду 25 пустующих паркинга
10:07
На пути к бесплатному роумингу в ЕС согласовали тарифы
10:01
Ветерана КГБ в Петербурге подозревают в обнале 1,5 млрд рублей
09:50
Из замерзающей Авдеевки в Донбассе эвакуировали почти 150 человек
09:42
Киев пообещал пустить на «Евровидение» всех, кто не представляет угрозы стране
09:34
На лестничной клетке в доме в Купчино найден повешенный
09:26
У берегов Владивостока тонет брошенное судно
09:09
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций
09:01
При повороте на Володарский мост произошло массовое ДТП
08:53
В Петербурге аноним с украинским номером угрожал взорвать Смольный, горсуд и прокуратуру
08:45
Студенты прогнали из университета близкого к Трампу лектора-гея
08:37
Кровельщик погиб при ремонте детского учреждения в Солнечном
08:29
Россия увеличила экспорт водки на 14%
08:21
Германия будет платить беженцам за добровольное возвращение на родину
08:13
Порошенко хочет провести референдум о вступлении Украины в НАТО
08:05
На Ржевке выгорела квартира
02:58
Лиам Ниссон сыграет сказочного монстра
02:41
Optimystica Orchestra представит слушателям новую пластинку
02:23
Надежда американского кино разыграет историю межгалактической любви
02:08
Участники «АукцЫона» превратятся в орков
01:51
В Петербурге прочтут лекции о любви великих – Николай II, Кшесинская и другие
01:34
Иранская версия “Смерти коммивояжера” выходит в прокат
01:16
Лауреат «Букера» пересмотрит в Петербурге итоги Второй мировой
01:04
В Левашово локализовали пожар в строящемся доме
00:47
Facebook по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль на 177 процентов
00:36
Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям грин-карт
00:27
В Левашово 30 человек тушат пожар в двухэтажном доме
00:08
Двоих возможных сообщников лидера Шалтая-Болтая арестовали до апреля
01/02
СМИ: Топ-менеджер «Ростеха» может возглавить «Почту России»
01/02
На КАД «Логан» сначала лишился колеса, а потом стал короче
01/02
Савченко назвала президента Украины «врагом народа»
01/02
Рекс Тиллерсон занял пост госсекретаря США
01/02
«Зенит» выбрал игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы
01/02
ВОЗ: Сколько минут в день нужно двигаться, чтобы оставаться здоровым
01/02
Новички «Зенита» определились с игровыми номерами
01/02
Велосипедист серьезно пострадал в ДТП на Литейном мосту
01/02
ФРС США решила сохранить базовую ставку
01/02
Петербургская теннисистка Кузнецова вышла в четвертьфинал St. Petersburg LadiesTrophy
01/02
Три человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков
01/02
Петербургские следователи нашли виновных в лечении «мертвых душ» на 11 млн рублей
01/02
Испанский клуб вернул украинского футболиста из-за его политических взглядов
01/02
Фонд Сороса потерял миллиард долларов своих клиентов
01/02
Жители Хельсинки начали больше ходить пешком
01/02
Навальный стал невыездным из Кирова
01/02
Эксперты назвали страны для комфортной жизни на пенсии
01/02
Сын судьи не будет отвечать за убийство белки в ЦПКиО
01/02
Креативные компании в Петербурге получат квадратные метры по льготной цене
01/02
Поправки о двойном гражданстве в Финляндии вступят в силу в 2018 году
01/02
Правительство отменяет программу субсидирования ипотеки
01/02
Гол Жулиано спас «Зенит» от поражения в матче с «Оддом»
01/02
СК допрашивает пятерых оперативников 64 отдела полиции по делу о взятке
01/02
Весны не будет. Сурок умер
01/02
"Петроградская" работает в обычном режиме
01/02
У Петропавловской крепости демонтируют новогодние павильоны
01/02
Российские военные рассказали о полете украинского Ан-26 вокруг буровых у Крыма
01/02
СКА победил "Салават Юлаев"
01/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 1 февраля
01/02
Фондовые торги в России закрылись в плюсе
01/02
Сотрудника Университета профсоюзов будут судить за присвоенные полмиллиона
01/02
Аварийные здания к продаже подготовит специальное агентство
01/02
Роспотребнадзор запретил работу ресторана в «Прибалтийской»
01/02
В Ленобласти больше нет председателя избирательной комиссии
01/02
По арене стадиона на Крестовском прокатились дрифтеры
01/02
При входе на «Петроградскую» давка, сломался эскалатор
01/02
Захарченко пообещал восстановить водоснабжение Донецка до конца дня
01/02
В России выросли размеры пособий для беременных и молодых мам
01/02
Массовое отравление в «Прибалтийской» расследует Следственный комитет
01/02
Присяжные в Петербурге не признали бандой шайку разбойников
01/02
ФСБ вводит режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.02.2017 08:53
0 Комментариев

В Петербурге аноним с украинским номером угрожал взорвать Смольный, горсуд и прокуратуру

После звонка с угрозами с украинского номера полиции Петербурга пришлось проверять территорию у зданий, где расположены все ветви власти: от правительства Северной столицы до горсуда.

Как стало известно «Фонтанке», угрозы взорвать здания Смольного, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Арбитражного суда, городской прокуратуры и суда звонивший объяснил местью за «террористическую войну против украинского народа». Звонок, который раздался в дежурной части полиции около пяти вечера 1 февраля, неизвестный закончил словами «слава Украине!»

Проверка помещений и территорий вокруг указанных зданий никаких взрывчатых веществ не выявила.

Напомним, что ранее в Петербурге уже «минировали» здания с украинских номеров, правда, злоумышленники действовали не из политических, а из корыстных побуждений. Так, группа, именовавшая себя «диллинджерами», атаковала владельцев торговых центров Северной столицы. Сначала коммерсанты получили электронные письма с требованием денег и угрозами ежедневных телефонных атак в часы пик. Платить вымогателям, судя по тому, никто не стал: несколько месяцев подряд крупнейшие ТРК города закрывались, как по часам, на проверки после сообщений о бомбах. Потом телефонные террористы попробовали шантажировать городское правительство, но и эти попытки получить деньги провалились – группа пропала. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ветерана КГБ в Петербурге подозревают в обнале 1,5 млрд рублей
Из замерзающей Авдеевки в Донбассе эвакуировали почти 150 человек
На лестничной клетке в доме в Купчино найден повешенный
В Петербурге аноним с украинским номером угрожал взорвать Смольный, горсуд и прокуратуру
Кровельщик погиб при ремонте детского учреждения в Солнечном
На Ржевке выгорела квартира
В Левашово локализовали пожар в строящемся доме
В Левашово 30 человек тушат пожар в двухэтажном доме
Велосипедист серьезно пострадал в ДТП на Литейном мосту
Три человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Весны не будет. Сурок умер

По арене стадиона на Крестовском прокатились дрифтеры

В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев

От станицы до кибуца: Зачем казакам и евреям Дальний Восток?

Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок

Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.