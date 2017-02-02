В Петербурге аноним с украинским номером угрожал взорвать Смольный, горсуд и прокуратуру

После звонка с угрозами с украинского номера полиции Петербурга пришлось проверять территорию у зданий, где расположены все ветви власти: от правительства Северной столицы до горсуда.

Как стало известно «Фонтанке», угрозы взорвать здания Смольного, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Арбитражного суда, городской прокуратуры и суда звонивший объяснил местью за «террористическую войну против украинского народа». Звонок, который раздался в дежурной части полиции около пяти вечера 1 февраля, неизвестный закончил словами «слава Украине!»

Проверка помещений и территорий вокруг указанных зданий никаких взрывчатых веществ не выявила.

Напомним, что ранее в Петербурге уже «минировали» здания с украинских номеров, правда, злоумышленники действовали не из политических, а из корыстных побуждений. Так, группа, именовавшая себя «диллинджерами», атаковала владельцев торговых центров Северной столицы. Сначала коммерсанты получили электронные письма с требованием денег и угрозами ежедневных телефонных атак в часы пик. Платить вымогателям, судя по тому, никто не стал: несколько месяцев подряд крупнейшие ТРК города закрывались, как по часам, на проверки после сообщений о бомбах. Потом телефонные террористы попробовали шантажировать городское правительство, но и эти попытки получить деньги провалились – группа пропала.