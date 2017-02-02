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02.02.2017 08:45

Студенты прогнали из университета близкого к Трампу лектора-гея

Студенты калифорнийского университета в Беркли (Berkeley) массовыми беспорядками поддержали проходящую в США уличную кампанию против президента Дональда Трампа. Поводом стал приезд главного редактора правого издания Breitbart Майло Яннопулоса (Milo Yiannopoulos). Выступление лектора было сорвано, полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», кампус университета в Беркли был последней площадкой Яннопулоса. Он путешествовал по США с программой «Турне опасного гомосексуалиста». Культурологическая лекция была назначена на восемь вечера 1 февраля (7.00 второго февраля МСК). Руководство вуза проигнорировало требование студентов об отмене мероприятия, и учащиеся электронным обращением к «ненавистникам Трампа» собрали у кампуса тысячи человек к 5 часам вечера (4.00 МСК).
Здание, в котором находился Яннопулос, взяла под контроль полиция. Подготовленные  студенты, защищаясь самодельными щитами, пошли на штурм. Против них применили слезоточивый газ. Протестующие прорвали кордоны, соорудили костер из тележки, резины и подручных горючих материалов, прикрепили к нему плакат с перечеркнутым именем Milo и подожгли. Горело и дымило сильно, и демонстранты подобрались к входу и выбили стекла окон и двери. Главреда Breitbart из здания эвакуировали. В Facebook он написал из отеля: «Левые протестующие снесли баррикады, бросали камни и вытерли ноги о свободу слова. Мероприятие отменено».
Государственный исследовательский университет в Беркли – старейшее подразделение Калифорнийского университета. Признан лучшим госвузом мира. В нем учатся почти 40 тысяч студентов.

Университет славится не только лучшими учеными в точных и естественных науках, но и активным студенческим движением. В 1960-е годы именно с Беркли началась волна протестов за свободу слова. Именно этим напоминанием пыталась усмирить демонстрантов администрация университета, однако приезд именно Яннопулоса в Беркли выглядел провокацией.

Сайт Breitbart известен правыми взглядами, противлением миграции, мизогинией (ненавистью к женщинам), антиисламизмом. После смерти основателя издания Эндрю Брейтбарта в 2012 году председателем совета директоров стал Стив Бэннон (Stephen Bannon), который впоследствии возглавил предвыборную кампанию Трампа, а теперь является его главным советником и членом совета нацбезопасности США и, например, присутствует при телефонных переговорах президента с руководителями других государств. При нем в Breitbart главным редактором пришел Яннопулос, который не скрывал, что издание приложило руку к формированию политической платформы Трампа.

Яннопулос – открытый гей. В многочисленных интервью он подчеркивает, что своей секс-ориентацией и исповедуемыми изданием идеями желает эпатировать публику. После отъезда из кампуса Беркли он сообщил, что протестующие избивали сторонников Трампа.

 

 


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