Россия увеличила экспорт водки на 14%

Экспорт водки из России увеличился на 14% в 2016 году по сравнению с годом ранее. Главным импортером алкогольного напитка стала Германия.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА), опубликованные 2 февраля.

Крупнейшими рынками реализации российской водки за рубежом стали Германия (6,9 млн л), Украина (6,4 млн л), Великобритания (3,5 млн л), США (2,5 млн л) и Латвия (1,7 млн л). Нарастить экспорт удалось за счет увеличения поставок в США, Латвию, Болгарию, Германию и Китай. При этом сократились экспортные поставки в Великобританию (на 48,4 тыс. л в месяц) и на Украину. (на 46,8 тыс. л в месяц). Однако доля экспорта по-прежнему остается незначительной: всего на зарубежных рынках было реализовано 6,5% произведенной в России водки.

Наибольшие доходы от экспорта водки и ликеро-водочных изделий в 2016 году получили «Русский стандарт» (10 млрд рублей), «Парламент» (7 млрд рублей) и Мариинский ликеро-водочный завод (водка Beluga, 3,7 млрд рублей).

Экспорт винной продукции (вина и шампанского) также в 2016 году увеличился на 13%, до 3,2 млн л.

Как стало известно 24 января, лидер водочного рынка России стала компания «Татспиртпром». По данным Росстата в 2016 году она произвела более 11,57 млн дал водки, что на 34,8% превышает показатель предыдущего года.