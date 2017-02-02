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02.02.2017 08:13

Порошенко хочет провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

«Четыре года назад лишь 16% [украинцев] поддерживали членство Украины [в НАТО]. Сейчас — 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», — заявил Порошенко.

Статья опубликована 2 февраля.

Одновременно стало известно, что НАТО отложила планы по встрече с украинскими чиновниками, где должен был обсуждаться вопрос использования системы ПРО в Румынии, из-за возможной реакции Москвы на этот шаг. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, альянс в настоящий момент находится в «неловком положении». С одной стороны, НАТО усиливает военный контингент на границах с Россией, с другой — президент США Дональд Трамп обещал выстроить хорошие отношения с Москвой.

Отмена переговоров с украинской стороны, по словам источников, означает, что НАТО не хочет подрывать отношения с Россией.

«Существует некая политическая осторожность в вовлечении Украины [в переговоры по поводу ПРО], поскольку это может спровоцировать острую реакцию со стороны русских», — заявил неназванный дипломат альянса.

Система ПРО, которую НАТО хочет разместить в Румынии, призвана, по данным газеты, защищать от возможных ракет со стороны Ирана, который недавно вновь провел ракетные испытания. В таком случае обломки ракет могут упасть на территории Украины — именно этот вопрос альянс планирует обсудить с Киевом.

В сентябре 2016 года Порошенко назвал членство в НАТО стратегической целью Украины.

 

Источник: "Газета.ру"


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