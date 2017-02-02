В Левашово локализовали пожар в строящемся доме

Пожар в Выборгском районе локализовали. В строящемся доме в Левашово тушат горящие перекрытия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, 2 февраля в 00:09 ранг пожара в доме 28 по Светогорской улице снизили до первого номера. На месте работают 36 человек и 10 единиц техники.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Напомним, что огонь в доме вспыхнул 1 февраля в 23:23. Первые пожарные подразделения прибыли на место через 10 минут.