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02.02.2017 00:47

Facebook по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль на 177 процентов

Чистая прибыль Facebook по итогам 2016 года возросла на 177% до $10,2 млрд, сообщает компания 1 февраля. Выручка увеличилась на 54% до $27,6 млрд, в том числе рекламная – на 57% до $26,9 млрд.

При этом прибыль Facebook в IV квартале выросла на 128% до $3,6 млрд, выручка – на 51% до $8,8 млрд, в том числе от рекламы – на 53% до $8,6 млрд. Средняя оценка собранных FactSet мнений аналитиков – $8,5 млрд.

«2016 год был хорош для нашего бизнеса, однако нам еще многое предстоит сделать, чтобы сделать людей ближе друг другу», – отметил основатель и глава компании Марк Цукерберг.

На фоне отчетности акции Facebook выросли в цене после завершения регулярной сессии на 2,66% до $136,77.

 

Источник: RNS


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Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
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