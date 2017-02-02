Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям грин-карт

Белый дом заявил, что выпустил обновленное руководство по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, в котором уточняется, что владельцам грин-карт не требуется специальное разрешение на въезд в США, передает Reuters.

«Они не попадают под запрет, если они юридически являются постоянными жителями, им не нужно особое разрешение», — говорится в сообщении.

Ранее глава аппарата президента Рейнс Прибус заявил, что запрет на въезд в США гражданам исламских стран не коснется обладателей грин-карт.

Авиакомпания Qatar Airways выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что пассажиры, которые направляются в США из семи мусульманских стран, на которые распространяется указ американского президента Дональда Трампа, должны иметь при себе грин-карту или дипломатическую визу.