В Левашово 30 человек тушат пожар в двухэтажном доме

Серьезный пожар тушат в Выборгском районе Петербурга в ночь на четверг. В Левашово горит строящийся дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, 1 февраля в 23:23 загорелся двухэтажный дом 28 на Светогорской улице. Первые пожарные подразделения приступили к тушению через 10 минут. В 23:50 пожару присвоили повышенный номер сложности 1БИС.

В настоящий момент на месте работают 32 пожарных и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Также пока неизвестно, что стало причиной возгорания.