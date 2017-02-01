СМИ: Топ-менеджер «Ростеха» может возглавить «Почту России»

Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, который в прошлом году привлек внимание Генпрокуратуры из-за премии почти в 100 миллионов рублей, может быть отправлен в отставку раньше срока завершения контракта (1 июля).

Знакомый с ситуацией федеральный чиновник 1 февраля сообщил РИА Новости, что один из основных кандидатов на пост главы "Почты России" – член правления "Ростеха" Сергей Куликов. Также рассматривается кандидатура замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева.

"Страшнов может уйти раньше 1 июля. Один из основных кандидатов (на пост гендиректора "Почты России") — Куликов из "Ростеха", — сказал собеседник агентства.

Среди кандидатов он также назвал Евраева, который курирует в Минкомсвязи, в том числе, почтовую связь.

В Минкомсвязи отказались от комментариев.