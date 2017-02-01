Савченко назвала президента Украины «врагом народа»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью изданию «Новое время» назвала врагом народа президента Украины Петра Порошенко.

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жить каждому человеку. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Савченко также заявила о готовности бороться с Порошенко всеми доступными ей законными методами, включая политические.

Ранее Савченко назвала украинские власти «врагом номер два» для страны.