Рекс Тиллерсон занял пост госсекретаря США
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря 1 февраля.
Против кандидатуры Тиллерсона возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60 голосов.
Тиллерсон в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil. Критики указывали на отсутствие у него дипломатического опыта, а также на то, что Тиллерсон часто бывал в России и даже был награжден орденом Дружбы.
Ранее сообщалось, что одним из первых вопросов, которым займется Тиллерсон, станет подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны займутся этим, "не откладывая в долгий ящик", чтобы "сформулировать предложения президентам по месту и времени".
Источник: РИА Новости