«Зенит» выбрал игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы

Футбольный клуб «Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

Как сообщила пресс-служба петербургского клуба 1 февраля, в список «А» вошли 25 футболистов:

Вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

Защитники – Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков;

Полузащитники – Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов;

Нападающие – Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

Отметим, что в заявке отсутствует вратарь Андрей Лунев, перешедший в «Зенит» в декабре 2016 года, и находящийся на данный момент уже на вторых сборах со своей новой командой.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Андерлехта» состоится 16 февраля в Бельгии. Ответная встреча пройдет на «Петровском» 23 февраля.