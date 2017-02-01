Новички «Зенита» определились с игровыми номерами

Футбольный клуб «Зенит» 1 февраля дозаявил для участия в РФПЛ пятерых футболистов, присоединившихся к команде в зимнее межсезонье.

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, новички определились с игровыми номерами: Ибрагим Цаллагов будет играть под номером, Йоан Молло выбрал номер 24, Эрнани заявлен под номером 33, Андрей Лунев выбрал номер 99, Бранислав Иванович будет играть под номером 60.

Ранее вничью ничью (1:1) завершился третий товарищеский матч «Зенита» против норвежского «Одда» на сборе в Испании 1 февраля. Единственный гол за петербуржцев Забил Жулиано с передачи Дзюбы.