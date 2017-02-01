ФРС США решила сохранить базовую ставку

Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении базовой ставки на уровне 0,5–0,75%, сообщается в официальном пресс-релизе.

«С учетом реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам от 1/2 до 3/4 процента», — говорится в тексте пресс-релиза.

Отмечается также, что данное решение нацелено на поддержку укрепления условий рынка труда и возвращение к уровню инфляции в 2%.