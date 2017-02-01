Петербургская теннисистка Кузнецова вышла в четвертьфинал St. Petersburg LadiesTrophy
Единственная представительница Санкт-Петербурга на St. Petersburg LadiesTrophy 2017 Светлана Кузнецова 1 февраля вышла в четвертьфинал домашнего теннисного турнира. Во втором круге она обыграла австралийку Дарью Гаврилову.
Кузнецова отдала сопернице лишь четыре гейма — 6/1, 6/3. В четвертьфинале соперницей Светланы станет Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан, которая уверенно переиграла немку Анику Бек — 6/4, 6/0.
Напомним, St. PetersburgLadiesTrophy 2017 проходит в Санкт-Петербурег на «СИБУР-Арене» с 30 января по 5 февраля. Призовой фонд турнира составляет 753 тысячи долларов.