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01.02.2017 22:13

Испанский клуб вернул украинского футболиста из-за его политических взглядов

Фанаты испанского клуба «Райо Вальекано» вынудили руководство команды отказаться от только что купленного украинского нападающего Романа Зозуля в связи с его якобы неонацистскими взглядами. Сам игрок считает, что его неправильно поняли.

О трансфере Зозули было объявлено накануне, 30 января. На следующий день активная часть болельщиков «Райо Вальекано» выступила в твиттере с заявлением следующего содержания: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму».

Зозуле пришлось отвечать на обвинения.

«Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, а один журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы. «Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился», – подчеркнул футболист.

Однако ситуацию спасти его заявление не помогло: вечером того же дня спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья заявил, что клуб вернул Зозулю из аренды в «Райо Вальекано» из-за протестов фанатов.


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