Фонд Сороса потерял миллиард долларов своих клиентов

Легендарный управляющий Джордж Сорос отпраздновал свой 53-й год в индустрии инвестирования крупной потерей денег клиентов. По итогам года Soros Fund Management стал одним из худших среди 20 крупнейших хедж-фондов мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад LCH Investments.

86-летний миллиардер, весной решивший вернуться "с пенсии" и снова приступить к самостоятельной торговле на рынках, потерял 1 млрд долларов, или 3,5% от активов.

Результат хуже удалось показать только другому ветерану Уолл-стрит Джону Полсону, фонд которого проиграл на биржах 3 млрд долларов или почти треть клиентского портфеля.

По сведениям The Wall Street Journal, Сорос неудачно пытался играть на падении акций после решения Великобритании о выходе из ЕС. В начале лета фонд миллиардера активно занимал короткие позиции, но провал рынков после Brexit длился всего три дня, уже к августу большинство индексов вернулись на прежние отметки, а осенью – превысили их.

Проиграв в Европе, он решил переключиться на США. К концу июня вложения Soros Fund Management в пут-опционы на американском рынке акций взлетели вдвое – до рекорда за всю историю фонда. Эти бумаги принесли бы Соросу прибыль в случае снижения индекса S&P500, который на тот момент находился на исторических максимумах. Но ставка снова оказалась провальной. В июле и августе S&P прибавил еще 8%. Тем временем из фонда Сороса уволился главный инвестиционный директор Скотт Бессент, несогласный с политикой вложения средств.

Последний удар по Soros Fund рынок нанес после выборов в США. Как сообщает Telegraph, на новостях о победе Дональда Трампа Сорос увеличил свои "медвежьи" ставки. Рынок же после кратковременного провала поднялся к новым высотам -12 декабря S&P500 установил новый исторический максимум в 2277,53 пункта, а в январе превысил и его, добравшись до отметки 2300. В результате меньше чем за месяц Сорос лишился 1 млрд долларов.