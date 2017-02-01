Навальный стал невыездным из Кирова

Ленинский районный суд города Кирова запретил оппозиционеру Алексею Навальному покидать город до 10 февраля. Подписка о невыезде избрана в рамках дела «Кировлеса».

О мере пресечения сообщила пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш 1 февраля. «Навальному нельзя покидать Киров и «место жительства» в гостинице с 1 по 10 февраля», – написала Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.

Сам оппозиционер с подпиской о невыезде не согласился, отказавшись ее подписывать. Защита заявила, что будет обжаловать меру пресечения. В итоге, заседание перенесли на 9 часов утра 2 февраля.

Вечером 31 января Навальный прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов, поскольку 30 января Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того, как оппозиционер на него не явился. Правда, по словам основателя ФБК, он и так собирался ехать на суд и даже показал приставам билет до Кирова.